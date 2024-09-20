«Атлетико» обыграл «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Испанский «Атлетико» обыграл немецкий «Лейпциг» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Лейпциг» открыл счет уже на четвертой минуте — отличился словенский нападающий Беньямин Шешко. На 28-й минуте француз Антуан Гризманн восстановил равновесие, а победный гол в конце встречи забил уругвайский защитник Хосе Мария Хименес на 90-й минуте.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов.