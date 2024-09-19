В «Краснодаре» порадовались переходу в команду Гонсалеса

Новичок «Краснодара» уругваец Джованни Гонсалес является игроком высокого уровня. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил его соотечественник и одноклубник, защитник Лукас Оласа.

«Гонсалес — мой хороший друг. Я очень рад, что он перешел в «Краснодар». Мы с ним вместе росли и учились, играя в футбол еще в Уругвае. На сегодняшний день я, конечно, крайне доволен тем, что мы можем снова играть вместе в «Краснодаре». Он — очень хороший человек и футболист высокого уровня», — сказал Оласа.

Гонсалес стал игроком «Краснодара» в августе 2024 года, перейдя из испанской «Мальорке». В нынешнем сезоне защитник провел за черно-зеленых шесть матчей во всех турнирах, в этих встречах он не отметился результативными действиями.

После восьми туров РПЛ «Краснодар» с 18-ю очками идет на втором месте в турнирной таблице, на два балла отставая от лидирующего «Зенита». В Кубке России «быки» возглавляют таблицу группы С Пути РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА в Москве накануне, 18 сентября. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния.

В прошлом сезоне «Краснодар» до последнего тура боролся за чемпионство. Для завоевания титула «быкам» необходимо было в заключительном матче обыгрывать «Динамо» и надеяться на поражение «Зенита» в параллельной игре. Черно-зеленые взяли верх над москвичами 1:0, однако петербуржцы свой матч выиграли — 2:1.

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