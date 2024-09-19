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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» в Кубке России со счетом 4:1

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Александр Вильф/РИА Новости

Московский «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Счет в матче открыл ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон уже на второй минуте. На 19-й минуте преимущество удвоил хавбек Роман Зобнин, еще один мяч самарцы забили в свои ворота — сделал это Кирилл Печенин на 41-й минуте. Во втором тайме «Крыльям» удалось отыграть один мяч. На 68-й минуте отличился форвард Владислав Шитов. Точку в матче поставил новичок красно-белого коллектива защитник Рикарду Мангаш на 89-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Спартак» занимает первое место в группе A Кубка России, набрав девять баллов. Преследует их динамовский дуэт — вторая строчка у «Динамо» московского, а третья у махачкалинского.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет дома с «Динамо» (Москва). Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее «Акрон» обыграл «Факел» в матче Кубка России.

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