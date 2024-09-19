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Специалист рассказал, какая бы роль была отведена 52-летнему хоккеисту Ягру в его команде

Вячеслав Быков рассказал, что 52‑летний Яромир Ягр играл бы в его команде

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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, что выпускал бы 52-летнего чешского хоккеиста Яромира Ягра в стартовом составе своей команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зная Яромира, его отношение к карьере, здоровью и образу жизни, его достижения не удивляют. На его стороне, как минимум, мастерство. Даже если бы Ягр не был президентом клуба, тренер не рискнул бы оставить его вне состава. В моей команде Яромир точно бы играл», — заявил Быков.

Сезон-2024/25 стал для 52-летнего Ягра 37-м в его карьере. В матче первого тура чемпионата Чехии по хоккею клуб, президентом которого он является, «Рытиржи Кладно» уступил «Пардубице» со счетом 1:5. Чех записал на свой счет голевую передачу.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром — 766 шайб. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Ранее Ягра сравнили со слоном.

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