Глушенкову предрекли невызов в сборную России из-за интервью

Экс-нападающий сборной России, а также отечественных и европейских клубов, а ныне тренер Игорь Колыванов негативно отозвался о словах форварда «Зенита» Максима Глушенкова по поводу отсутствия у того мотивации играть за национальную команду страны в товарищеских матчах с такими командами, как сборная Вьетнама.

«Не знаю, что его сподвигло к таким фразам. Сборная есть сборная. Каждый футболист с детства мечтает попасть в национальную команду. Может, у Глушенкова какие-то личные непонимания с Валерием Карпиным. Глушенков — взрослый человек, уже 25 лет, должен понимать, прежде чем делать такие заявления. Может, ему что-то не по душе, раз такое сказал», — отметил Колыванов в разговоре с Legalbet.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на не самый сильный уровень соперников и статус товарищеских матчей, футболисты не должны высказываться в подобном ключе, и теперь главный тренер сборной Валерий Карпин, возможно, не будет больше вызывать игрока, с которым у него и раньше были натянутые отношения.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в «Зените» с такими игроками, как Вендел Калудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с «Химками» (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч «Зенита». При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиром.

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