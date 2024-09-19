Тренер «Локомотива» рассказал, почему футболист Салтыков не попадает в состав

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему полузащитник команда Никита Салтыков не попадает в состав. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все 23 игрока работают и конкурируют между собой. На позиции Салтыкова есть более сильные на данном этапе игроки. Сразу проговорили, что абонементов в состав нет. Никита все понимает и продолжает тренироваться», — заявил специалист.

20-летний Салтыков перешел в «Локомотив» из «Акрона» в 2023 году. Сезон-2023/24 он провел в аренде в «Крыльях Советов», где забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи в 29 играх. В первых турах этого чемпионата Салтыков сыграл всего 23 минуты за «Локомотив».

По итогам прошлого сезона футболист был признан лучшим молодым игроком.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. На втором месте идет «Краснодар», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Динамо». «Спартак» располагается на пятом месте, набрав за восемь туров 15 очков.

Ранее главный тренер «Крыльев» рассказал, вернется ли Салтыков в команду.