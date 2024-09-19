Булыкин объяснил выбор состава «Зенита» Сергеем Семаком

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России, в комментарии для «Газета.Ru» прокомментировал выбор главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, который на матч восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве выпустил в стартовом составе сразу трех нападающих: колумбийца Матео Кассьеру и двух новичков – аргентинца Лусиано Гонду и россиянина Александра Соболева.

«С таким составом я бы только в атакующий футбол и играл. В зависимости от плана на игру чередовал бы футболистов, потому что там действительно есть очень много игроков, которые подходят под разные схемы, и их можно чередовать, что большой плюс для тренера», — отметил Булыкин.

«Зенит» одержал победу в Москве со счетом 1:0 благодаря точному удару Гонду и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака имеет в активе 20 очков после восьми матчей, опережая на два балла идущих следом «Краснодар» и московский «Локомотив». В ближайшем туре чемпионата зенитовцы примут на своем поле главного аутсайдера турнира – воронежский «Факел».

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