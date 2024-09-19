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Булыкин назвал европейский топ-клуб, на который похоже «Динамо»

Булыкин: «Динамо» вырывает победы, как «Байер» в прошлом сезоне

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Molly Darlington/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за сборную России и многие известные отечественные и зарубежные клубы, включая московское «Динамо», в комментарии для «Газета.Ru» отметил, что тенденция бело-голубых вырывать победы в добавленное время может оборваться в любой момент.

«Так все равно не будет происходить вечно. Хорошо, когда так получается, но рассчитывать на это не стоит. Хотя вот «Байер» из Леверкузена показал в прошлом сезоне, что можно кучу игр так выигрывать. Но, опять же, нужно показывать хорошую игру и в основное время. Пока в нашем чемпионате ни у кого такой игры нет», — считает Булыкин.

«Динамо» в восьмом туре Российской премьер-лиги вело со счетом 2:0 в матче против грозненского «Ахмата», затем упустило преимущество, но в самой концовке забило еще два мяча и вырвало победу – 4:2. Подопечные Марцела Лички имеют в активе 16 очков и занимают четвертое место в РПЛ, отставая от лидирующего чемпиона шести последних лет «Зенита» на четыре балла. В девятом туре бело-голубые сыграют на выезде с московским «Спартаком».

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.

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