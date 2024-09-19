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Булыкин сравнил московское «Динамо» с «Зенитом»

Булыкин: «Динамо» не показывает игру, чтобы конкурировать с «Зенитом»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газета.Ru» оценил победу своего бывшего клуба в матче восьмого тура Российской премьер-лиги над грозненским «Ахматом» (4:2), когда команда Марцела Лички сначала упустила преимущество в два мяча, но затем смогла провести еще два в самой концовке встречи.

«Динамо» выиграло со скрипом, но это уже его фишка, когда команда забивает решающие голы после 90-й минуты. Конечно это не такая мощная игра, которая давала бы «Динамо» шанс соревноваться с «Зенитом». Но победа – это психологическая уверенность и – самое главное – очки. Посмотрим, как у них все будет в следующем матче», — считает Булыкин.

«Динамо» в данный момент занимает четвертое место в чемпионате России с 16 очками после восьми проведенных матчей. От лидирующего «Зенита» подопечные Лички отстают на четыре очка. В девятом туре их ждет выездная встреча с принципиальным соперником и конкурентом – московским «Спартаком». В прошлом сезоне динамовцы лидировали в чемпионате перед последним туром, но уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Александр Соболев переживет оскорбления фанатов.

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