Булыкин объяснил осечку «Спартака» против махачкалинского «Динамо»

Знаменитый российский нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший в прошлом за сборную страны и известные отечественные и иностранные клубы, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил потерю очков московским «Спартаком» в выездном матче Российской премьер-лиги против махачкалинского «Динамо» и рассказал, как это создало дополнительное давление на красно-белых.

«Динамо» из Махачкалы себя хорошо проявило, не дав «Спартаку» набрать три очка. И сразу же про красно-белых снова пошли разговоры, что команда не та, игра не та, и результата нет. Думаю, в следующем туре «Спартак» должен исправиться», — отметил Булыкин.

«Спартак» под руководством возглавившего команду в этом сезоне серба Деяна Станковича занимает пятое место в чемпионате России, набрав после восьми туров 15 очков. От лидирующего действующего чемпиона «Зенита» из Санкт-Петербурга красно-белые отстают на пять баллов. В девятом туре десятикратные чемпионы страны примут на своем стадионе московское «Динамо», располагающееся на четвертом месте с 16 баллами.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Александр Соболев переживет оскорбления фанатов.