Экс-тренер «Зенита» высмеял «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что петербургский клуб сможет защитить чемпионский титул в сезоне-2024/25. Об этом специалист заявил в интервью «Евро-Футбол.Ру».

По его словам, московский «Спартак», о чьих амбициях побороться за лидерство говорят в СМИ и соцсетях, не сможет навязать серьезной конкуренции.

«Я не особо верю, что «Спартак» навяжет конкуренцию на длинной дистанции. В «Спартаке» каждый год болтают о шансах на чемпионство, а какой результат?» — заявил Петржела.

После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, отставая на пять баллов от «Зенита». В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Факелом» из Воронежа. «Спартак» в центральной игре 9-го тура РПЛ на своем поле примет столичное «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться с Михаилом Мудриком.