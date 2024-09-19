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Булыкин рассказал, что важнее – игра или результат «Зенита» против ЦСКА

Булыкин: все забудут, как «Зенит» играл в матче с ЦСКА

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, экс-форвард столичных «Локомотива» и «Динамо», а также немецких «Фортуны» и «Байера» из Леверкузена, бельгийского «Андерлехта» и нидерландских «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» подчеркнул, что значение победы «Зенита» в восьмом туре Российской премьер-лиги над ЦСКА важнее показанной командой Сергея Семака игры.

«Зенит» в дерби двух столиц выиграл. Все забудут, как он играл, самое главное – результат, чего он и добился. Здесь «Зенит» хорошо себя проявил, взяв три очка», — уверен Булыкин.

«Зенит» победил ЦСКА в гостях со счетом 1:0 благодаря единственному забитому мячу Лусиано Гонду. После восьми туров действующие чемпионы страны лидируют в РПЛ с 20 очками, опережая на два балла «Краснодар» и «Локомотив». ЦСКА располагается на шестой строчки, отставая от сине-бело-голубых на семь очков. В ближайшем туре зенитовцы примут в рамках чемпионата страны на своем поле воронежский «Факел», занимающий последнюю строчку в таблице.

Ранее стало известно, сможет ли Алексей Миранчук соперничать с Лионелем Месси в США.

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