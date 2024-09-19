Мостовой поддержал Глушенкова, который остался недоволен матчем сборной России с Вьетнамом

Полузащитник Максим Глушенков, который в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи сборной России, на самом деле сказал правду. Об этом в интервью «РБ Спорт» заявил Александр Мостовой.

По его словам, в реальности похожее мнение имеют около половины всех футболистов.

«А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это говорит про матчи со Вьетнамом и Таиландом, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. На самом деле также думает каждый второй футболист», — заявил Мостовой.

Этим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». На данный момент он является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с семью мячами. В матче пятого тура против «Химок» он получил травму — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Глушенков перенес операцию и выбыл на неопределенный срок. В его отсутствие «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), проиграл «Акрону» (1:1, 4:5 по пенальти), обыграл «Пари НН» (3:0) и ЦСКА (1:0).

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