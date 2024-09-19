Экс-тренер «Зенита» заявил, что Соболев переживет оскорбления фанатов

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев сумеет справиться с оскорблениями фанатов клуба, заявил в интервью «Евро-Футбол.Ру» бывший наставник команды Властимил Петржела.

По его словам, форвард способен пережить этот неприятный эпизод и работать дальше.

«Он очень уверенный в себе футболист и человек. Думаю, что он справится. По крайней мере, должен справиться», — заявил Петржела.

17 сентября «Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее Максим Глушенков объяснил, как решился на переход в «Зенит».