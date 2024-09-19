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Булыкин высказался о конкуренции Сафонова с Доннаруммой в «ПСЖ»

Булыкин: Сафонов мечтает составить конкуренцию Доннарумме

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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий национальной сборной, а также российских и европейских клубов, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о голкипере Матвее Сафонове, дебютировавшем в официальном матче за французский «Пари Сен-Жермен».

«Всегда важно хорошо сыграть. Если есть возможность – супер. Мы уже видели Лунина в «Реале». Думаю, Сафонов тоже мечтает выходить на поле, выглядеть хорошо и где-то составить конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме за место в стартовом составе», — отметил Булыкин.

Сафонов был куплен «ПСЖ» летом у «Краснодара» за 20 млн евро. На старте сезона он был дублером вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, однако после травмы итальянца вышел в старте в матче первого тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0 благодаря позднему голу защитника Нуну Мендеша. Сафонов провел матч на «ноль» и действовал уверенно, оставаясь при этом на протяжении большей части встречи без работы.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал главный плюс нового формата Лиги чемпионов.

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