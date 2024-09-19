В сборной России похвалили Сафонова за дебютный матч в составе «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что остался доволен дебютом вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

По его словам, 25-летний голкипер провел безошибочный матч, что поможет ему в дальнейшей работе в команде.

«Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв, а тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первой игры и хотелось. Это даст уверенности», — заявил Кафанов.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов клуб из Франции обыграл испанскую «Жирону» со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил португальский защитник Нуну Мендеш на 90-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Российский вратарь провел на поле весь матч и сделал один сейв.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал главный плюс нового формата Лиги чемпионов.