Карпин выразил надежду, что арендованный «Ростовом» вратарь станет основным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил надежду, что арендованный клубом у петербургского «Зенита» вратарь Даниил Одоевский станет первым номером в команде. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Поэтому и не даем играть другим вратарям — надеемся, что Одоевский станет первым номером. Чтобы он закреплял некоторые вещи», — заявил Карпин.

В матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

После четырех туров они занимают второе место в группе B Кубка России, набрав девять баллов. Лидирует в квартете «Локомотив» — у них тоже девять баллов, но свою игру они еще не провели.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Ростов» сыграет в гостях с «Химками». Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.