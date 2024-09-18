Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Карпин выразил надежду, что арендованный «Ростовом» вратарь станет основным

Карпин: надеемся, что Одоевский станет первым номером в «Ростове»

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил надежду, что арендованный клубом у петербургского «Зенита» вратарь Даниил Одоевский станет первым номером в команде. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Поэтому и не даем играть другим вратарям — надеемся, что Одоевский станет первым номером. Чтобы он закреплял некоторые вещи», — заявил Карпин.

В матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу «Ростов» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

После четырех туров они занимают второе место в группе B Кубка России, набрав девять баллов. Лидирует в квартете «Локомотив» — у них тоже девять баллов, но свою игру они еще не провели.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Ростов» сыграет в гостях с «Химками». Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами