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Оскорбляющих Соболева болельщиков назвали бескультурными

Колосков: оскорбления Соболева – безобразие

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ФК «Зенит»

Бывший вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а ныне почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес новичка клуба, нападающего Александра Соболева.

«А что я об этом должен думать? Это бескультурие, безобразие. У любого нормального человека будет только такая реакция. Как Соболев может изменить отношение к себе? Путь к сердцу лежит через поступки. Возможно, если он будет много забивать, то может изменить к себе отношение ряда болельщиков. Другое дело, что в душу каждому болельщику не залезешь», — приводит слова Колоскова Legalbet.

27-летний нападающий перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Спартака», где он был отстранен от работы с командой после первого тура против «Оренбурга» (0:2). За переход форварда сборной России сине-бело-голубые заплатили порядка 10 млн евро. Соболев провел за «Зенит» два официальных матча, отметившись голевой передачей в игре Кубка России против «Рубина» (3:0).

Ранее сообщалось, что в РПЛ грядет новая отставка.

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