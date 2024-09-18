Ари оценил класс новичков «Спартака»

Бывший нападающий клубов Российской премьер-лиги и сборной России Ари, выступавший за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за «Краснодар», рассказал о своих впечатлениях от трансферной кампании красно-белых.

«К сожалению, я видел не так много игр Виллиана Жозе, но насколько я знаю, все новички «Спартака» — это хорошие футболисты. В любом случае еще нужно немного времени, чтобы по итогу понять, пригодятся ли эти ребята «Спартаку» или нет. Может быть, команде нужно будет еще два-три трансфера, чтобы стать сильнее», — рассказал Ари Legalbet.

«Спартак» во время летней трансферной кампании приобрел пять иностранных футболистов, купив нападающего Виллиана Жозе, полузащитников Эсекьеля Барко и Маркиньоса, защитников Миенти Абену и Рикарду Мангаша, а также подписав контракт с российским голкипером Александром Довбней.

После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками, отставая на пять баллов от лидирующего действующего чемпиона страны «Зенита».

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