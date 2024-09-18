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Стало известно, как Соболеву завоевать уважение болельщиков «Зенита»

Экс-футболист Кирьяков: никого не будут интересовать слова Соболева

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о ситуации с форвардом Александром Соболевым, перешедшим из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит» и сталкивающегося с негативом и оскорблениями со стороны болельщиков своей новой команды, отказывающихся принимать игрока.

«Соболев знал, куда он идет. Знал, как к нему могут относиться. Несмотря на это отношение, ему надо проявлять характер, не обращать внимание, работать. Симпатию завоевать можно только своей игрой и голами. Нужно показывать все в матчах, доказывать борьбой, приносить команде пользу. Поклонников «Зенита» мало будет интересовать то, что ты будешь говорить. Никто не будет обращать внимания, если ты скажешь: «Мое сердце бьется за «Зенит»!». Громкие фразы говорить не надо. Все покажет футбольное поле, и оно поможет Соболеву найти контакт с болельщиками», — приводит Legalbet слова прославленного нападающего.

Соболев перешел в «Зенит» ближе к закрытию трансферного окна после конфликта со «Спартаком», где его отстранили от игр и тренировок после поражения в первом туре Российской премьер-лиги от «Оренбурга» (0:2). В составе «Зенита» Соболев провел два официальных матча, сыграв с ЦСКА (1:0) в чемпионате страны и с казанским «Рубином» в Кубке. Во второй игре форвард сделал голевую передачу. При этом фанатская трибуна «Зенита» на протяжении всей встречи распевала песни с оскорблениями в адрес форварда.

Ранее «Акрон» обыграл «Факел» в матче Кубка России.

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