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ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

ЦСКА выиграл у «Краснодара» в Кубке России со счетом 2:0

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме гол забил сербский хавбек Милан Гаийч на 32-й минуте. Под занавес встречи, на 89-й минуте, мяч забил 19-летний полузащитник, воспитанник армейского клуба Матвей Кисляк. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров ЦСКА занимает второе место в группе C Кубка России, набрав восемь баллов. Лидировать, несмотря на поражение, продолжает «Краснодар» — у них девять очков.

В матче пятого тура группового этапа Кубка России ЦСКА сыграет в гостях с «Пари НН». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. «Краснодар» поедет в гости к грозненскому «Ахмату» — этот матч состоится 2 октября и начнется в 21:15 мск.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее «Акрон» обыграл «Факел» в матче Кубка России.

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