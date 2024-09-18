Соболев опубликовал послание болельщикам «Зенита»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале опубликовал пост после победной игры с казанским «Рубином» в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России.

«Всех с победой и спасибо за поддержку!» — написал Соболев.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее уровень игры Александра Соболева назвали более низким по сравнению с Артемом Дзюбой.