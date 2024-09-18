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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» первой в истории Лиги чемпионов сумела забить 9 мячей в одном матче

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Marcel Engelbrecht/firo Sportpho/Global Look Press

Мюнхенская «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, поразив ворота соперника в одной игре девять раз. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Немецкий клуб сумел разгромить в первом матче группового этапа сезона-2024/25 загребское «Динамо» — 9:2. Четыре мяча в составе победившей команды забил английский нападающий Гарри Кейн, дубль оформил полузащитник Майкл Олисе, еще по разу отличились Рафаэль Геррейру, Лерой Сане и Леон Горетцка.

В истории Лиги чемпионов девять голов в одном матче было забито впервые. В Кубке европейских чемпионов на счету «Баварии» есть игра, где ей удалось также отличаться девять раз — в 1972 году со счетом 9:0 мюнхенцы переиграли кипрскую «Омонию».

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее Сергей Семак отреагировал на оскорбления фанатов в адрес Александра Соболева.

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