Семак отреагировал на оскорбления фанатов в адрес Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос про оскорбления нападающего петербургского клуба Александра Соболева со стороны болельщиков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Саша — член команды. Такой же, как и все остальные. Сегодня он своими действиями помог команде одержать победу, и будет помогать в дальнейшем. Болельщики сами решают, как к кому относиться. Они прекрасно поддерживают команду», — заявил Семак.

«Зенит» одержал победу в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Рубина» со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме гол на 26-й минуте забил бразильский полузащитник Густаво Мантуан с передачи нападающего Александра Соболева. Это действие стало для него первым результативным за новую команду. Во второй половине встречи, на 59-й минуте, преимущество сине-бело-голубых удвоил защитник Дмитрий Чистяков с передачи бразильского форварда Артура.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» продолжает возглавлять группу D в Кубке России — теперь в их активе десять очков после четырех встреч.

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил требл — выиграл Российскую премьер-лигу, Кубок России и Суперкубок. В новом сезоне подопечные Сергея Семака также стартовали с победы в Суперкубке.

В пятом туре Кубка России «Зенит» сыграет дома с «Акроном». Игра состоится 2 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал о влиянии Деяна Станковича на команду.