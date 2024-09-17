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Бывший игрок «Спартака» рассказал о влиянии Станковича на команду

Футболист Яковлев: одно удовольствие смотреть за игрой «Спартака»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Павел Яковлев, ныне выступающий в Медийной футбольной лиге за Broke Boys, высоко оценил работу нового главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по налаживанию атмосферы в команде.

«Будем верить в «Спартак» в этом сезоне, потому что пока в целом отзывы только положительные. Играет команда здорово. Одно удовольствие смотреть за такой игрой. Видно, что сейчас коллектив — это единое целое. Станкович всех сплотил и никого лишнего не подпускает к команде. Не допускает негативных моментов вокруг «Спартака», — рассказал Яковлев Legalbet.

Под руководством Станковича «Спартак» занимает пятое место в Российской премьер-лиге после восьми туров с 15 очками, отставая на пять баллов от лидирующего действующего чемпиона «Зенита». На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России красно-белые набрали шесть очков после трех туров в группе с московским и махачкалинским «Динамо», а также самарскими «Крыльями Советов».

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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