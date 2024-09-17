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Эксперт рассказал, выйдет ли «Спартак» из группы в Кубке России

Мостовой: «Спартак» в любом случае выйдет из группы в Кубке России

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой уверен в том, что красно-белые наберут очки в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов», а также выйдут в плей-офф. Слова эксперта приводит «Советский спорт».

У «Спартака» шесть очков, у «Крыльев» – ноль. Команда Осинькина потихоньку приходит в себя, но подопечные Станковича выиграют в этом матче, или сыграют вничью. «Спартак» в любом случае выйдет из группы», — заявил Мостовой.

27 августа «Спартак» уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче Кубка России.

Единственный мяч в этой встрече забил недавно подписанный клубом нападающий Гамид Агаларов на 14-й минуте. «Спартак» много атаковал во второй половине, но забить так и не удалось.

Благодаря этой победе, «Динамо» (Махачкала) занимает первое место в группе А, набрав шесть очков. «Спартак» идет вторым — у них также шесть баллов. Самарцы занимают последнюю строчку в этой группе.

Встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится 19 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ранее были названы команды, которые составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

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