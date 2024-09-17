Агент Шпинев о Джикии: европейским клубам русские футболисты не нужны

Футбольный агент Вадим Шпинев рассказал, что экс-игрок московского «Спартака» Георгий Джикия не смог найти клуб из Европы из-за российского паспорта, передает Metaratings.

«Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Будь у Джикии грузинский паспорт, все было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты», — сказал Шпинев.

30-летний Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский «Спартак» и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом «невозможно».

Ранее был назван срок, когда Джикия наберет форму.