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Названы три лучших молодых вратаря КХЛ

Голкипер «Нефтехимика» Долганов: Моторыгин, Иванов и Вязовой – лучшие молодые вратари КХЛ

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РИА Новости

Вратарь нижнекамского «Нефтехимика» Филипп Долганов высказался на тему самых перспективных своих коллег среди молодых голкиперов Континентальной хоккейной лиги, выделив двоих.

«Моторыгин, если его ещё можно молодым считать. Он хороший голкипер. Иванов сейчас в «Сочи» тоже показывает приличный хоккей, в прошлом сезоне в «Адмирале» проявил себя. Вязовой появился, я посмотрел его игру. Хорошо зашел в лигу», — цитирует 26-летнего Долганова Legalbet.

21-летний Максим Моторыгин выступает за столичное «Динамо». В текущем сезоне он провел за бело-голубых три встречи, одержав в них одну победу и потерпев три поражения. На его счету 87,5% отраженных бросков при 3,26 пропущенных в среднем за игру шайбах.

20-летний Сергей Иванов также одержал одну победу в трех играх за «Сочи» в нынешнем регулярном чемпионате, отражая 90,9% бросков при 3,69 пропущенных шайб в среднем за матч.

21-летний Семен Вязовой победил в своем единственном матче за «Салават Юлаев» против «Автомобилиста» (5:3), отразив 83,3% бросков по своим воротам (15 из 18).

Ранее комментатор назвал две команды, которые станут разочарованиями сезона в КХЛ.

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