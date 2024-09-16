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Комментатор назвал две команды, которые станут разочарованием в КХЛ

Комментатор Майков: «Сибирь» и «Торпедо» станут разочарованиями сезона в КХЛ

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ХК Сибирь (Новосибирская область)/VK

Хоккейный комментатор Филипп Майков рассказал «Газете.Ru», какие клубы Континентальной хоккейной лиги разочаровали на старте регулярного чемпионата. По мнению специалиста, на Востоке ниже ожиданий выступает новосибирская «Сибирь», а в Западной конференции нижегородское «Торпедо» не сможет выдержать заданную в прошлом сезоне планку.

«Кто удивляет, радует, расстраивает? Ну вот, на мой взгляд, разочарованием сезона, наверное, станет «Сибирь», потому что я ее видел на Кубке Блинова, и сейчас они, ну, прям плохо стартовали. И Широков прав, когда говорит, что это даже не летний хоккей, а что-то еще похуже. Но пока прям откровенно слабо. А вот на Западе мне почему-то кажется, что разочарованием будет «Торпедо». Потому что это, наверное, опять же проблема, как известно, наших ожиданий и всего в этом духе. Но мне кажется, флер «Торпедо» в этом сезоне, во-первых, будет не таким ярким. И вот летом, как мне кажется, эта команда шага вперед не сделала. Поэтому «Торпедо», наверное, будет разочарованием», — считает Майков.

«Сибирь» после пяти сыгранных командой матчей набрала четыре очка и занимает седьмое место в Восточной конференции, в то время как «Торпедо» идет восьмым на Западе, набрав пять баллов в тех же пяти играх.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин выйдет на третье место в НХЛ по количеству сезонов в роли капитана.

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