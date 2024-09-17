Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал Станковича

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о работе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича после выездной ничьей команды в Каспийске с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Ощущения от игры «Спартака» пока одни и те же. О тренере пока говорить рано, нужно время. Пока себя Станкович не проявляет. В раздевалке, согласен, себя проявляет, хороший парень, руками машет. Но это уже второй матч с махачкалинцами, ошибки можно было и учесть. Должны были быть сделаны выводы, но они не сделаны. Мы должны увидеть Станковича как тренера, но пока я не вижу, чтобы изменилась тактика, чтобы «Спартак» заиграл по-другому. Сейчас это не тренерская команда», — приводит слова Первака Legalbet.

Кроме того, специалист сказал, что на подготовку к игре против махачкалинцев не могло негативно повлиять пышное празднование десятилетия «Лукойл-Арены», состоявшееся во время паузы в чемпионате на игры национальных сборных. По мнению Первака, санкт-петербургскому «Зениту» перед игрой с ЦСКА было гораздо тяжелее, так как команда Сергея Семака слетала в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом», но все равно смогла выиграть в рамках РПЛ (1:0).

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 15 очков и отставая от лидирующего действующего чемпиона «Зенита» на пять баллов.

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