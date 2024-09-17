Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший гендиректор «Спартака» раскритиковал Станковича

Экс-гендиректор «Спартака» Первак: Станкович пока себя не проявляет

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о работе нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича после выездной ничьей команды в Каспийске с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Ощущения от игры «Спартака» пока одни и те же. О тренере пока говорить рано, нужно время. Пока себя Станкович не проявляет. В раздевалке, согласен, себя проявляет, хороший парень, руками машет. Но это уже второй матч с махачкалинцами, ошибки можно было и учесть. Должны были быть сделаны выводы, но они не сделаны. Мы должны увидеть Станковича как тренера, но пока я не вижу, чтобы изменилась тактика, чтобы «Спартак» заиграл по-другому. Сейчас это не тренерская команда», — приводит слова Первака Legalbet.

Кроме того, специалист сказал, что на подготовку к игре против махачкалинцев не могло негативно повлиять пышное празднование десятилетия «Лукойл-Арены», состоявшееся во время паузы в чемпионате на игры национальных сборных. По мнению Первака, санкт-петербургскому «Зениту» перед игрой с ЦСКА было гораздо тяжелее, так как команда Сергея Семака слетала в Казахстан на товарищеский матч с «Кайратом», но все равно смогла выиграть в рамках РПЛ (1:0).

«Спартак» в данный момент занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 15 очков и отставая от лидирующего действующего чемпиона «Зенита» на пять баллов.

Ранее Александр Мостовой предложил помощь «Спартаку».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами