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Экс-игрок «Спартака» назвал преимущества Станковича

Экс-игрок Комбаров: «Спартаку» нужен был такой тренер, как Станкович

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Александр Нестеров/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович — именно такой наставник, который требовался команде. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист красно-белых Дмитрий Комбаров.

«Станкович — хороший тренер. Видно, что команда при нем бежит. Заметно, как начинают налаживаться новые связи. Думаю, «Спартаку» нужен был такой харизматичный тренер и в какой-то степени мотиватор», — сказал Комбаров.

Станкович возглавил «Спартак» перед стартом нынешнего сезона. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после восьми туров, набрав 5 очков и отставая на пять баллов от лидирующего действующего чемпиона санкт-петербургского «Зенита». На групповой стадии Пути РПЛ Кубка России красно-белые одержали две победы при одном поражении от махачкалинского «Динамо» (0:1).

Следующим оппонентом «Спартака» в РПЛ станет столичное «Динамо». Старейшее дерби страны состоится в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Мостовой заявил о готовности войти в тренерский штаб Станковича.

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