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Тренер 2DROTS о вратаре «Динамо»: пусть остается неудачником до конца жизни

Тренер 2DROTS Кузнецов пожелал голкиперу Луневу оставаться неудачником

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер медийной футбольной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов отреагировал на критику голкипера московского «Динамо» Андрея Лунева в адрес медиафутбола, пожелав ему оставаться неудачником до конца жизни, передает «РБ Спорт».

«Он сказал, в Медиалигу идут те, кто не заиграл? А я тренирую медиаклуб из-за того, что не могу работать в профессиональном футболе? Пусть остается неудачником до конца жизни», — сказал Кузнецов.

Лунев присоединился к «Динамо» в июне 2024 года и подписал двухлетний контракт. Он заменил в роли основного вратаря бывшего капитана бело-голубых — 37-летнего Антона Шунина, с которым клуб отказался продлевать контракт.

За «Карабах», в который российский футболист перешел летом 2023 года, он провел 34 матча, десять поединков состоялись в рамках Лиги Европы. Голкипер вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок Азербайджана. С петербургским «Зенитом» Лунев трижды выигрывал чемпионат России.

Ранее переход Лунева в «Динамо» назвали усилением для команды.

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