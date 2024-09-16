Назван главный фаворит сезона КХЛ

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газета.Ru» назвал главных фаворитов сезона Континентальной хоккейной лиги, выделив основного претендента на Кубок Гагарина.

«Главный фаворит, безусловно, остается «Локомотив». На мой взгляд, московское «Динамо» достаточно неплохо выглядит. Тот же ЦСКА, который привез довольно много легионеров из-за рубежа. «Спартак» на Западе остается. «Салават», кстати, очень бодро стартовал. «Авангард», кстати, несмотря на то что у них отсутствует сейчас Ткачев, они в начале сезона поперли. Это прям очень неплохо», — считает Майков.

Ярославский «Локомотив» по ходу плей-офф Кубка Гагарина прошлой весной считался главным фаворитом турнира, но, дойдя до финальной серии, в четырех матчах уступил магнитогорскому «Металлургу» (0-4). В текущем регулярном чемпионате команда Игоря Никитина после пяти проведенных встреч занимает второе место в Западной конференции, набрав восемь очков. Впереди только московский «Спартак» с девятью баллами. У лидера Востока – «Нефтехимика» – также восемь очков в активе.

Ранее комментатор назвал две команды, которые станут разочарованиями сезона в КХЛ.