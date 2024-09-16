Роналду назвали самым важным футболистом в истории Португалии

Бывший футболист Фернанду Мейра назвал Криштиану Роналду самым важным игроком в истории Португалии, передает AS.

«Криштиану не всегда играл наилучшим образом, но он был очень сосредоточен. Он, безусловно, является самым важным игроком в истории португальского футбола», — сказал Мейра.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее сообщалось о том, что Роналду пропустит матч «Аль-Насра» из-за заболевания.