Бывший тренер сборной России заявил, что у Соболева проблемы с самооценкой

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что у футболиста петербургского «Зенита» Александра Соболева есть проблемы с самооценкой, передает «Евро-Футбол.Ру».

Бышовец заявил, что Соболев должен был сам себя готовить, когда решался вопрос о его трансфере из московского «Спартака» в «Зенит», чтобы быть в хорошей форме.

«Думаю, все дело в его самооценке. Ему следует пересмотреть свое видение себя в футболе. Как говорили раньше? Люби футбол в себе, а не себя в футболе», — сказал Бышовец.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

Ранее были названы условия быстрой адаптации Соболева в «Зените».