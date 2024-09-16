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Названы условия быстрой адаптации Соболева в «Зените»

Экс-футболист Деменко: адаптация Соболева будет зависеть от голов

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ФК «Зенит»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей игровой карьеры выступавший в том числе за санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о дебютировавшим за сине-бело-голубых нападающем Александре Соболеве.

«Пока, думаю, Соболеву тяжеловато. Мы видели это и в игре с «Кайратом». Он – игрок, который пригодится Санкт-Петербургу, но все будет зависеть от того, как быстро он забьет голы и впишется в коллектив. Это очень важный фактор для него», — считает Деменко.

Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» в конце трансферного окна, дебютировал в официальном матче за чемпионов России в игре восьмого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА в Москве (1:0). Форвард вышел в стартовом составе и провел на поле час игрового времени, но не отметился результативными действиями. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 20 очками после восьми проведенных матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, отставая на пять баллов.

Ранее Александра Соболева обвинили в нехватке физической формы в игре с ЦСКА.

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