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ЦСКА не будет подписывать контракт с бывшим нападающим «Удинезе»

«Евро-Футбол.Ру»: экс-игрок «Удинезе» Саксесс не перейдет в ЦСКА

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий Айзек Саксесс не перейдет в столичный ЦСКА, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство армейцев никогда не проявляло интерес к 28-летнему форварду, имеющему опыт выступления в чемпионате Италии за «Удинезе». При этом скауты ЦСКА продолжают работу на рынке свободных агентов с целью найти замену ушедшему в мексиканскую «Америку» Виктору Давиле.

В центральном матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА принимал «Зенит». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее Александра Соболева обвинили в нехватке физической формы в игре с ЦСКА.

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