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Российский клуб готов заплатить $20 млн за игрока «Ривер Плейта»

«Краснодар» может за $20 млн приобрести игрока «Ривер Плейта» Солари

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Manuel Cortina/SOPA Images via Reuters Connect

Полузащитник «Ривер Плейта» из Буэнос-Айреса Пабло Солари может стать футболистом «Краснодара». Об этом сообщает южноамериканское издание Soy Del Millo.

По информации источника, российский клуб готов выплатить за футболиста $20 млн, установив тем самым внутренний рекорд по сумме трансфера на вход.

Отмечается, что руководство аргентинской команды готово отпустить Солари в Россию из-за недовольства игры в текущем сезоне.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает аргентинца в €7,5 млн. Примечательно, что «Краснодар» выходил на «Ривер Плейт» с предложением по Солари еще в январе 2024, однако получил отказ.

По итогам 8-го тура чемпионата России «Краснодар» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице — в его активе 18 очков после победы над «Ростовом». Столько же имеет московский «Локомотив». Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» с 20 очками.

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