Махачев: махачкалинское «Динамо» показало себя достойно в матче со «Спартаком»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев заявил, что махачкалинское «Динамо» могло выиграть у московского «Спартака» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

«Думаю, что «Динамо» перед родной публикой показало себя достойно. Даже могли выиграть, были хорошие моменты», — сказал Махачев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

Перед началом поединка Ислам Махачев нанес символический удар по мячу.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом». «Динамо» проведет матч с «Ростовом».

Ранее Александр Мостовой объяснил, почему «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо».