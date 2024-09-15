Тренер Непомнящий: потеря Соболева не ослабила «Спартак»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что переход Александра Соболева в петербургский «Зенит» не ослабил красно-белых, передает «Советский спорт».

«Потеря Соболева нисколько не ослабила «Спартак». Они по-другому строят свою игру в атаке. Делают ставку на низкорослых, но техничных и мобильных игроков», — сказал Непомнящий.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее игру Соболева в матче с московским ЦСКА назвали худшей за все время.