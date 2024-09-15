Назван срок, когда Джикия наберет форму

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, проведший за карьеру два матча за национальную сборную России, а также выступавший за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о переходе Георгия Джикии в подмосковные «Химки».

«Как и Дзюба для «Акрона», однозначно хорошее приобретение. Другое дело, ребята сами понимают: когда ты пропускаешь фазы подготовительного процесса, надо срочно получать игровую практику, за счет игры и работы они максимально восстанавливаются и быстро приобретают форму. Думаю, три-четыре игры в основном составе при доверии тренера, и ребята быстренько войдут в колею. Первая игра наверняка будет на эмоциях, потом следующие три – тяжелые», — считает Деменко.

Джикия стал свободным агентом по окончании прошлого сезона, когда у него истек контракт с московским «Спартаком», где он был капитаном несколько лет. В последний день трансферной кампании центральный защитник подписал контракт с «Химками», но не попал в заявку на игру восьмого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» (0:3).

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