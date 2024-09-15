Футболист «Спартака»: рад, что история с Соболевым закончилась

Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о переходе Александра Соболева в петербургский «Зенит», выразив радость от того, что история с трансфером закончилась, передает «Чемпионат».

«Рад, что вся эта история закончилась и все разрешилось для него самого. Это в первую очередь. Я на это внимания не обращаю. Это его отношения между клубами», — сказал Хлусевич.

14 сентября «Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 43-й минуте забил новичок «Зенита» аргентинский форвард Лусиано Гонду с передачи бразильца Дугласа Сантоса. Соболев провел на поле 60 минут.

«Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице — теперь в активе команды 20 очков после восьми матчей. ЦСКА идет на пятом месте, набрав за восемь туров 13 очков.

В девятом туре РПЛ «Зенит» сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 21 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее футболист «Зенита» рассказал, зачем в команду пришел Соболев.