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В «Зените» раскрыли сроки восстановления Глушенкова

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Глушенков еще не восстановился после перелома

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что полузащитник Максим Глушенков еще не восстановился. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Глушенков горит желанием вернуться, но на сегодняшний день пока он не может помочь нашей команде. Ему была сделана операция после перелома, операция непростая, да и перелом сложный, Так что четырех недель здесь недостаточно. Как только медицинский штаб даст добро, то он сразу вернется в команду», — заявил Семак.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее тренер ЦСКА Марко Николич объяснил причину конфликта с Венделом.

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