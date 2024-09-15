Тренер ЦСКА Николич объяснил причину конфликта с Венделом

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что конфликт по ходу игры против полузащитника Вендела был полностью исчерпан. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я подумал, что он что-то показывал нашей скамейке во время гола, но после этого выяснилось, что он не имел ничего против нас и не высказывал никакого неуважения к нам. Мы уже успели обняться и в перерыве, и после игры. Все в порядке, никакого конфликта нет», — заявил Николич.

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы петербуржцы набрали 20 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 13 очками занимает пятую позицию в таблице.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» были не удовлетворены качеством игры с «Ахматом».