Мостовой объяснил, почему «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой объяснил ничейный результат в матче между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком», заявив, что клуб из Дагестана — самый неудобный соперник для красно-белых, передает «Чемпионат».

«Прогнозировал тяжелую игру для «Спартака» в Махачкале. Вышли, вытерпели — это их козырь. «Динамо» Махачкала сейчас самая неудобная команда для «Спартака», — сказал Мостовой.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».

Ранее московский ЦСКА пожалели после поражения от петербургского «Зенита».