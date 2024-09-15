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Бывший игрок клубов Премьер-лиги оценил переход Дзюбы в «Акрон»

Экс-футболист Деменко: Дзюба точно поможет «Акрону»

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ТНТ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что приход Артема Дзюбы даст тольяттинскому «Акрону».

«Акрон» прекрасно понимает, что в сложившейся в команде ситуации Артем поможет им. Весь вопрос в его подготовке. Как быстро он войдет в ритм – все-таки он пропустил достаточно большой период. Наверняка он как-то поддерживал форму. Для «Акрона», считаю, это хорошее приобретение», — уверен Деменко.

Артем Дзюба, чей контракт с московским «Локомотивом» истек по окончании прошлого сезона, в качестве свободного агента в последний день трансферного окна в России подписал соглашение с «Акроном». Форвард уже дебютировал за новую команду, выйдя на замену в матче против подмосковных «Химок» в восьмом туре Российской премьер-лиги (3:0) и отметившись голевой передачей в последнем взятии ворот. «Акрон» занимает десятое место в РПЛ в данный момент, набрав восемь очков после восьми проведенных встреч.

Ранее были раскрыты подробности контракта Дзюбы с «Акроном».

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