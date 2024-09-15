Игру Соболева в матче с ЦСКА назвали худшей за все время

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал новичка петербургского «Зенита» Александра Соболева после его дебюта в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, отметив, что не ожидал от него такой игры. Его слова приводит РИА Новости.

«Это была, на мой взгляд, худшая игра Соболева за все время. Но этого и следовало ожидать, поскольку человек долго не играл. И эмоциональный фон у него сейчас не самый лучший. Я не ожидал от него, что он покажет даже тот уровень игры, который у него был раньше, что он покажет все то, что умеет», — заявил Колосков.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Вендел рассказал, как приняли Соболева в «Зените».