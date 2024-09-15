«Динамо» и «Ахмат» назвали составы на матч чемпионата России

Московское «Динамо» и грозненский «Ахмат» объявили стартовые составы на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Даса, Майсторович, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Гомес, Тюкавин.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Жиров, Уткин, Адамов, Швец, Луна, Кардосо, Камило, Садулаев.

Встреча состоится в Москве на ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 14:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Артем Чистяков.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» после семи туров Российской премьер-лиги идет на шестой строчке, набрав 13 очков. У московского ЦСКА, который расположился на позицию выше, такое же количество баллов, при этом армейцы уже сыграли матч восьмого тура, он завершился поражением от петербургского «Зенита» со счетом 0:1.

«Ахмат» идет в зоне вылета. Команда расположилась на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе грозненских футболистов всего пять баллов. Лидером чемпионата России является «Зенит», команда за восемь игр набрала 20 баллов.

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