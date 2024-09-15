Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роналду пропустит матч «Аль-Насра» из-за заболевания

У Роналду выявили вирусную инфекцию, он пропустит матч Лиги чемпионов АФК

close
Mutsu Kawamori/Global Look Press

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду из-за недомогания не сможет помочь команде в ближайшем матче Лиги чемпионов АФК из-за заболевания. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальной сети X.

«Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду почувствовал себя нехорошо сегодня, и у него была выявлена вирусная инфекция. Врач команды подтвердил, что ему нужен отдых и стоит остаться дома. Он не отправится с командой в Ирак. Мы желаем нашему капитану скорейшего выздоровления», — указано в заявлении.

Роналду пропустит выезд в Ирак, где 16 сентября «Аль-Наср» сыграет с «Аль-Шортой». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на шестом месте, набрав пять очков.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее Роналду оставил сообщение после первого матча без забитых мячей за «Аль-Наср» в сезоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами