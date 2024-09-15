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«Спартаку» предсказали непростую победу в матче против «Динамо» из Махачкалы

Экс-футболист Деменко: «Спартаку» будет сложно в Махачкале, но он выиграет

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший в том числе за московский «Спартак», а также проведший две встречи в составе национальной сборной страны, в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что игра восьмого тура Российской премьер-лиги в Махачкале против местного «Динамо» будет сложной для красно-белых.

«Думаю, будет такая же тяжелая игра [как в Кубке], но «Спартак» все-таки переломит этот момент. Станкович очень хорошо проанализирует игру. Но, опять же, это футбол, и мы прекрасно понимаем, что «Динамо» сегодня может противостоять «Спартаку» за счет хорошего отбора мяча, хорошего физического состояния, игры от обороны. Поэтому «Спартаку» точно будет нелегко, но, мне кажется, пройдет он динамовцев», — считает Деменко.

«Спартак» принимал «Динамо» в матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России и потерпел свое первое в сезоне поражение в этом турнире, несмотря на большое игровое преимущество, пропустив единственный мяч с одиннадцатиметрового. В чемпионате подопечные Деяна Станковича занимают четвертое место, набрав 14 очков после семи туров и отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов, но имея игру в запасе. Динамовцы в данный момент занимают десятую строчку, набрав восемь очков.

Ранее стало известно, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом».

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